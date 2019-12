Dat peperdure servet waar klant rekening op uittelde? Michel Van den Brande telt er 7.500 euro voor neer (gesigneerd door Vlaamse Playboy-bunnies) Mathias Mariën

Michel Van den Brande is de nieuwe eigenaar van de bekendste servet van de kusthoreca. De flamboyante stellingbouwer betaalde 7.500 euro voor het kunstwerk dat ondertekend werd door heel wat Vlaamse Playboy-bunnies. De opbrengst gaat integraal naar het goede doel.

Begin september cijferden enkele klanten van het restaurant Ten Doele in Blankenberge hun rekening uit op een nieuw linnen servet. De uitbaatster deelde haar ongenoegen op Facebook en haalde er zo de krant mee. Het verhaal ging meteen viraal. De beheerders van de Facebook-groep ‘Unie Belgische Horeca’ besloten de servet te veilen voor het goede doel. Chef Ignace De Savoye uit Knokke ging vervolgens een samenwerking aan met kunstenaar Sigurd Tanghe, die een galerij uitbaat op de Zeedijk. Het resultaat: het herkenbare symbool van Playboy waarin de bekladde servet werd gebruikt als strik. “We wilden tonen dat onze sector ook positief kan zijn, ondanks al het geklaag”, zei De Savoye eerder.

Handtekeningen van Playboy-bunny’s

Zes weken lang konden geïnteresseerden bieden op het kunstwerk. Waar de bezielers van het project eerst mikten op een opbrengst van 1.000 euro, was er op de eerste avond al een veelvoud geboden. Uiteindelijk toonde de bekende stellingbouwer Michel Van den Brande donderdagavond zijn groot hart. Hij overbood iedereen en kocht het kunstwerk voor maar liefst 7.500 euro. Een onverwacht succes, al had kunstenaar Sigurd Tanghe wel alles in het werk gesteld om zijn werk extra aantrekkelijk te maken. En dat laatste mag best letterlijk genomen worden. Hij sprak zijn contacten aan en reisde Vlaanderen rond om het kunstwerk te laten signeren door tal van ... Vlaamse Playboy-bunny’s. Joyce De Troch, Ann Van Elsen, Tanja Dexters, Jess Donckers, Lesley Ann Poppe en Katia Alens lieten stuk voor stuk een boodschap achter op het kunstwerk, dat zo meteen een extra touch kreeg. Uiteindelijk bracht de stellingbouwer uit Blankenberge het hoogste bod uit. Joyce De Troch reageerde al op het bod. “Bedankt Michel, een man met een gouden hart”, klinkt het. Ook de organisatoren spreken van een groot succes. Het bedrag gaat integraal naar de vzw Awel, een organisatie die via verschillende media luistert naar jongeren met een verhaal, een probleem of gewoon nood hebben aan een babbel. Kunstenaar Sigurd Tanghe reageerde donderdagavond laat al op het hoge bod. “We willen Michel bedanken voor alles”, klinkt het oprecht.