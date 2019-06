Daniël en Nicole vieren gouden huwelijksjubileum Mathias Mariën

12 juni 2019

19u31 0 Knokke-Heist Daniël Vandierendonck en Nicole Billiau uit Knokke vierden hun gouden huwelijksjubileum in Feestzaal Ter Mude. Daniël en Nicole stapten in 1969 in het huwelijksbootje. Schepenen Kris Demeyere en Philippe Vlietinck feliciteerden het echtpaar namens het gemeentebestuur en het koninklijk Paleis.

Levensloop van Daniël

Daniël is geboren op 22 november 1945. Hij komt uit een gezin van 4 kinderen.Hij vervulde zijn legerdienst gedurende 1 jaar. Vervolgens werkte hij als politieagent in Knokke-Heist tot aan zijn pensioen.

Levensloop van Nicole

Nicole zag het levenslicht op 4 september 1948. Ze was enig kind. Haar vader was fietshandelaar. Het gezin woonde in Knokke en Nicole liep er school en bracht er haar jeugd door. Na haar schoolperiode werkte ze gedurende 3 jaar bij een Immo-kantoor. Daarna nam ze de taak van huisvrouw op zich.

Het paar heeft 2 kinderen, 2 kleinkinderen en 1 achterkleinkind.