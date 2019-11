Dan toch geen internering voor illegaal die vrouw neerstak tijdens inbraak: man verschijnt binnen 3 weken al voor rechter Siebe De Voogt

26 november 2019

Een 26-jarige Algerijn moet binnen drie weken voor de correctionele rechtbank in Brugge verschijnen op verdenking van poging tot doodslag. Amine M. stak eind vorig jaar een vrouw neer in haar eigen woning in Knokke. Aanvankelijk leek hij geïnterneerd te zullen worden, maar de gerechtspsychiater verklaarde de man recent alsnog toerekeningsvatbaar.

De twintiger drong op 14 december de woning binnen van het 47-jarige slachtoffer langs de Cipressenstraat. Hij was naar eigen zeggen op de dool en zocht geld. De illegaal werd echter verrast door de bewoonster die terugkwam van de tennisclub. Hij greep een mes uit haar keuken en stak haar verschillende keren. Het slachtoffer verkeerde even in kritieke toestand, maar was snel buiten levensgevaar. M. vluchtte weg en nam uiteindelijk de trein. Via verschillende tussenstops kwam de Algerijn op zaterdag 29 december aan in Zürich. De Brugse onderzoeksrechter had dan al een Europees aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd. In de woning van het slachtoffer had het labo immers bruikbare vingersporen aangetroffen.

Aan de Zwitserse grens ontdekten de grenswachters dat M. geen papieren bij zich had. Bij het nemen van z’n vingerafdrukken zagen ze dat de man geseind stond voor de steekpartij in Knokke. De man werd uitgeleverd en aangehouden voor poging tot doodslag en diefstal met braak. Een gerechtspsychiater oordeelde aanvankelijk dat Amine M. ontoerekeningsvatbaar was. Na een nieuw gesprek wijzigde hij z’n oordeel en concludeerde hij dat de transmigrant dan toch niet geestesziek is. De raadkamer besloot M. dinsdagmorgen dan ook niet te interneren, maar verwees hem wel door naar de correctionele rechtbank. Wellicht wordt het proces op 16 december al ingeleid. Minstens tot die datum blijft de Algerijn al in de cel.