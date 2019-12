Damme en Knokke-Heist investeren 465.000 euro in drie trajectcontroles Mathias Mariën

13 december 2019

10u42 0 Knokke-Heist In Knokke-Heist is een trajectcontrolesysteem in opbouw in de Westkapellestraat en Heistlaan. Ook in de Weststraat in Damme is een trajectcontrole voorzien. Het gaat om een investering van 465.000 euro.

Op de drie trajecten zal een snelheidsregime van 70 kilometer per uur van kracht zijn. Dit betekent dat de snelheidslimiet zal wijzigen in de Weststraat tussen Vivenkapelle en Moerkerke. De politie past ook de snelheden aan op de parallelwegen om sluipverkeer te vermijden. “Een trajectcontrole werkt efficiënter dan een flitscamera”, zegt korpschef Steve Desmet. “Veel bestuurders remmen ter hoogte van een flitspaal af, maar drijven daarna de snelheid opnieuw op. Op locaties met een trajectcontrole respecteren de bestuurders over een langere afstand de toegelaten snelheid wat de veiligheid ten goede komt.” De trajectcontroles treden vermoedelijk in werking tegen de lente van 2020. Op de N9 tussen Sijsele en Maldegem (Donk) is de Vlaamse overheid al gestart met de bouw van een trajectcontrolesysteem. De drie trajectcontrolesystemen van de politiezone Damme/Knokke-Heist zijn samen goed voor een investering van ongeveer 465.000 euro. De investering is goedgekeurd in de politieraad van 23 oktober en krijgt de volle steun van burgemeesters graaf Leopold Lippens en Joachim Coens.