Dagjestoeristen vanaf woensdag weer welkom in Knokke-Heist

11 augustus 2020

17u06 102 Knokke-Heist Dagjestoeristen zijn vanaf woensdag opnieuw welkom in Knokke-Heist. Dat meldt de gemeente in een persbericht. “Ik reken erop dat inwoners, tweedeverblijvers en alle bezoekers de nodige burgerzin aan de dag leggen”, zegt burgemeester Leopold Lippens.



Naast Blankenberge deden zich afgelopen weekend ook in Knokke-Heist problemen voor. Hier en daar werd gevochten en op sommige plaatsen was het over de koppen lopen. De gemeente nam meteen het besluit om dagjestoeristen “tot nader order” de toegang tot het grondgebied te ontzeggen. Dinsdag werd beslist om die maatregel op te heffen, aangezien de drukte en het aantal incidenten in de kustgemeente intussen gedaald zijn. Vanaf woensdag zijn alle dagjestoeristen dus opnieuw welkom in Knokke-Heist.

De lokale politie Damme/Knokke-Heist zal permanent patrouilleren op de Zeedijk, in het centrum en op het strand om de coronamaatregelen en plaatselijke dresscode te handhaven. De richtlijnen zullen bij het binnenkomen van de gemeente ook duidelijk gecommuniceerd worden. Burgemeester Leopold Lippens rekent naar eigen zeggen op de nodige burgerzin van zijn inwoners, de tweedeverblijvers en alle andere bezoekers.

“Zeker in deze moeilijke coronacrisis is het van cruciaal belang dat iedereen de mondmaskerplicht op het hele grondgebied opvolgt, de nodige sociale afstand behoudt en alle hygiënische voorschriften in onze handels- en horecazaken in acht neemt”, zegt hij. “Dit is een essentiële vorm van respect voor de medemens en in het bijzonder voor de diverse kwetsbare doelgroepen en hardwerkende ondernemers.”

