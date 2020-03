Dagboek van een Colruyt-medewerker: “Wat een helse week. Sommige klanten vinden het schandalig als we even iets drinken” Mathias Mariën

20 maart 2020

13u40 0 Knokke-Heist Enkele medewerkers van de vestiging van Colruyt in Knokke hebben de voorbije week een dagboek bijgehouden over de hamsterwoede onder de klanten. “De eerste dagen in een Colruyt tijdens coronacrisis”, klinkt het relaas. Wij zetten het graag even op een rij.

Donderdag 12 maart

“We hadden al een paar dagen een grotere drukte dan anders. De mensen hamsteren al iets meer dan gewoonlijk, maar tot nu kunnen we het wel makkelijk de baas. Bij opening hebben we nog geen vermoeden van wat ons te wachten staat ... Er zijn al een paar kassa’s extra open, maar zeker nog niet allemaal. De donderdag zijn we trouwens altijd met een lagere bezetting dan de dagen ervoor. Dit omdat dan alle randzaken uitgevoerd zijn. Om 12 uur voelen we plots wel dat de klanten nerveuzer worden. Allerlei geruchten doen de ronde. Een onmiddellijke lockdown? Andere winkels sluiten? Een corona-infectie in de streek? Omstreeks 14 uur gaat het gerucht dat Knokke in lockdown gaat. Hierna is het spreekwoordelijke hek van dam ... We doen meteen alle kassa’s open. Wachtrijen beginnen op te lopen tot anderhalf uur. Om 16 uur staat iedereen aan kassa en met lede ogen moeten we toezien van ver hoe de winkel wordt leeggeroofd. Bij sommige klanten is de paniek te lezen in hun ogen. Klanten beginnen zelf goederen te nemen uit de stock. Een jobstudent die toevallig komt winkelen, besluit spontaan een kassa te openen. Om 19 uur sluiten we de ingang af. Het heeft geen zin meer om nog klanten binnen te laten, want goederen zijn er toch niet meer ... Om 19.45 uur krijgen we het bericht dat we morgen mogen starten om 5 uur in de ochtend. Probleem is dat al het personeel dat in aanmerking komt niet meer aanwezig is. Om 20.30 uur zijn uiteindelijk de laatste klanten buiten. Iedereen die telefonisch bereikbaar is wordt gevraagd om vroeger te komen en alle jobbers worden gebeld om of er iets extra in zit. We hopen dat vrijdag de rust terug is gekeerd.

Vrijdag 13 maart.

Om 5 uur in de ochtend zijn we uiteindelijk met 20 personeelsleden. Sommigen hebben de dag ervoor gewerkt tot 21 uur. Met man en macht proberen we alles wat die nacht is binnen gekomen te verwerken. Maar om 7.30 uur wordt duidelijk dat we weer de volle lage gaan krijgen. De eerste klanten staan al een uur te vroeg aan te schuiven. Om 8.30 uur gaan we open en meteen stormen 250 klanten de winkel binnen. Dit voor een winkel van 1.800m² ... Alle karretjes zijn weg. Sommigen hebben hun kinderwagen of bolderkar mee. Opnieuw lopen de wachttijden op tot anderhalf uur. Dit zal gans de dag zo blijven. Personeel staat soms 6 uur onderbroken aan een kassa. We delen water en koeken uit onder het personeel. Sommige klanten durven zelfs te reageren dat het schandalig is dat het personeel blijkbaar nog tijd heeft om iets te eten en drinken aan kassa ... Andere tonen gelukkig wel hun waardering. Er wordt beslist om geen zakken en dozen meer te vullen. Verschil van 2 minuten per klant. Weeral weerstand bij sommige klanten. In de loop van de dag komt er bericht van de firma dat alles wat niet noodzakelijk is, onmiddellijk geschrapt moet worden. Enkel nog voeding krijgt de voorrang. Niemand mag mails versturen. Sollicitaties worden afgezegd. Geen klantendienst meer in winkel. S ‘avonds is de winkel er nog slechter aan toe. Ons stockniveau is gezakt onder de 50 procent terwijl die op vrijdag normaal 110 procent is. We houden ons hart vast voor wat nog komen gaat op zaterdag.

Zaterdag 14 maart.

We starten weer om 5 uur. Hetzelfde scenario herhaalt zich van vrijdag. De hele voormiddag is het een stormloop. Maar dan plots, om 13 uur, stopt de toestroom. We dalen van 11 naar 6 kassa’s. In de loop van de namiddag wordt het kalmer. We denken het ergste gehad te hebben en kijken met wat optimistisch naar volgende week. Waarom er zaterdagnamiddag niet meer gewinkeld is, is ons nog altijd een raadsel. We vullen aan waar we kunnen en bellen nog extra krachten op voor volgende week.

Maandag 16 maart.

Terug starten we om 5 uur om te zorgen dat de winkel maximaal gevuld is. Planningen worden aangepast om zieken op te vangen. We starten terug druk, maar niet extreem. Maar in de loop van de dag komt de hamsterwoede terug naar boven bij sommigen en lopen de wachttijden terug op ... Weer geen karretjes meer. Als er een transport aankomt, werken we met vijf mensen meteen alle paletten weg. Karren met wc papier worden meteen uitverkocht. Een uur na aankomst van het transport is de volledige voorraad al de deur uit. Mentaal en fysiek gaat het steeds moeilijker om in deze heksenketel te werken ... De hoofdzetel stuurt nu echt iedereen die kan gemist worden. Zelf kaderpersoneel komt aanvullen in de winkels. Spontaan komen ex-werknemers vragen of ze moeten helpen. Het doet deugd om te zien dat we niet aan ons lot worden overgelaten.

Dinsdag 17 maart.

Er staan zes extra krachten uit de hoofdzetel in de winkel om mee te helpen. In de loop van de dag wordt duidelijk dat de maatregelen strenger worden. We krijgen bericht van de firma dat werkuren verruimd worden van 5 tot 22 uur. De verkoopcijfers worden verdubbeld. Collect and go loopt constant vast. Personeel loopt tegen de grens van hun kunnen en begint zich steeds meer zorgen te maken. We zitten constant tussen een massa volk. In de namiddag krijgen we het bericht dat er een beperking wordt opgelegd voor de winkels. Eindelijk een sprankel hoop ... We passen deze regel meteen toe en sluiten de winkel af. Vanaf nu komen de de klanten gecontroleerd binnen. Buiten lopen wachttijden op tot een uur, maar binnen is het eindelijk werkbaar en een stuk aangenamer voor klant en personeel. Na sluiting werken er nog verder tot 22 uur om de winkel terug verkoopsklaar te krijgen. Voor het eerst krijgen we het gevoel dat we de controle terug krijgen.

Woensdag 18 maart.

De volumes die we toegestuurd krijgen, zijn indrukwekkend.Buiten wordt een wachtrij gevormd en hangen we affiches op met de richtlijnen. Om 7 uur zien we al de eerste klanten voor de deur. Anderhalf uur voor opening. Om 8.30 staan er ruim 140 klanten te wachten. We laten er maar 80 binnen en dat per 10 om de 5 minuten. Zo voorkomen we een bottleneck aan de kassa. De eerste 2 uur blijven druk met lange wachttijden. Maar de klanten zijn rustiger eenmaal ze zien dat de winkel weer goed gevuld is. Om 11 uur is geen sprake meer van een wachtrij. De winkel vult zich weer en stilaan worden we de maatregelen gewoon. Om de 30 minuten handen wassen wordt een tweede natuur. Achteruit gaan als iemand iets vraagt een automatisme. Als dit de nieuwe norm wordt , kunnen we het een aantal weken aan.