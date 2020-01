Daar zijn de ooievaars al: Zwin pakt uit met unieke verrekijker om trekdieren van dichtbij te bewonderen Mathias Mariën

30 januari 2020

13u52 2 Knokke-Heist Het einde van de winter is nog niet in zicht, maar toch zijn de eerste ooievaars al aangekomen in het Zwin. Een tiental ooievaars keerde na hun tocht in het zuiden al terug naar het natuurpark in Knokke-Heist. Opvallend: het Zwin investeerde in nieuwe Swarovski-kijkers, waarmee je de ooievaren van heel dichtbij kan bekijken. “Een primeur in België."

Wie donderdag in het Zwin wandelde, kon er amper naast kijken. De ooievaars zijn terug van weggeweest. Vroeger dan vorig jaar, toen ze ook al twee weken vroeger waren dan normaal. “De winter is nog niet ten einde, maar ooievaars trekken altijd vroeg terug noordwaarts. Het zijn een van de vroegste ‘lentegasten’ onder onze trekvogels om terug te keren uit hun wintergebieden. Een klein aantal van de lokale broedvogels heeft vlakbij het Zwin de winter doorgebracht, maar de meeste vogels zijn op het einde van de zomer weggetrokken”, klinkt het binnen het Zwin. De komende weken zullen de ooievaarskoppels in het Zwin hun onderlinge band versterken en hun nest opsmukken. Als het kan, gebruiken ooievaars elk jaar opnieuw hetzelfde nest. Vaak broeden ze met dezelfde partner van het jaar ervoor. Jaar na jaar wordt er een laagje op het nest bijgebouwd. Eind maart worden de eerste eieren verwacht. De Zwinooievaars staan aan het begin van een nieuw broedseizoen. Eind maart worden de eerste eieren verwacht. Eind april – begin mei hoopt het park de eerste ooievaarsjongen te verwelkomen.

Populatie beschermen

In 2019 investeerde het Zwin Natuur Park in acht nieuwe nestpalen om de ooievaarspopulatie nog beter te beschermen. In het park zijn er nu 33 bekende nestplaatsen ter beschikking voor het nieuwe seizoen, waarvan 21 kunstnesten. De ooievaars zijn de hele periode te bewonderen vanop de ooievaarstoren, van waaruit je in de nesten kan kijken zonder ze te storen. “Op de panoramatoren staan nieuwe, vaste Swarovski-Vista-kijkers – een primeur in België - waarmee je de ooievaarsnesten in het park van heel dichtbij kan bewonderen”, zeggen de verantwoordelijke enthousiast. De Swarovski-kijker is de enige die zo’n robuuste en waterdichte constructie heeft, waardoor deze het hele jaar door kan buiten staan. De kijker heeft een focus van 30 meter tot oneindig, maar met constant scherp beeld.

Opvolging via ringen

De lokale populatie wordt goed opgevolgd. Die opvolging houdt onder meer in dat de nieuwgeboren ooievaars jaarlijks een wetenschappelijke ring aan de poot krijgen. Daardoor zijn ze de rest van hun leven als Zwinooievaar herkenbaar. In 2019 werden voor het eerst drie jonge ooievaars voorzien van een GPS-zender. Daardoor konden ze dagelijks worden gevolgd. “Dat leverde al prachtige resultaten op sinds ze samen het Zwin verlieten op 21 augustus 2019", zegt de directie van het park. “Twee vogels, Emily en Hadewijch, bereikten uiteindelijk Marokko, meer dan 2.000 kilometer verder. Daar bleven ze om te overwinteren. De derde vogel, Reinout, kwam tot in Zuid-Spanje. Deze jonge vogels keren pas na enkele jaren terug naar hun geboorteregio om er te broeden.” Hun trektocht is te volgen via de website (https://www.zwin.be/nl/operatie-ooievaars) en sociale media.