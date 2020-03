Coronavirus bereikt Knokke-Heist: “Gaan geen paniekvoetbal spelen” Mathias Mariën

05 maart 2020

09u41 1156 Knokke-Heist Een inwoner van Knokke-Heist is besmet geraakt met het coronavirus. Dat is bevestigd aan burgemeester Leopold Lippens. Nog 3 andere mensen uit de nauwe omgeving van de patiënt testten positief. Of ook zij in de kustgemeente wonen, kan niemand met zekerheid zeggen. “Om de privacy van deze personen te beschermen, kan de Vlaamse overheid niet meer details geven over wie ze zijn, waar ze juist wonen of hoe het gesteld is met hun gezondheid”, zegt het gemeentebestuur. Maatregelen worden er voorlopig niet genomen in de badplaats.

Aanvankelijk was er sprake van één besmette persoon. Die werd meteen geïsoleerd en in quarantaine behandeld. Zorg en Gezondheid heeft ondertussen laten weten dat drie nauwe contacten van het eerste geval ook positief getest hebben op het coronavirus. Het is evenwel niet duidelijk of ook zij in Knokke-Heist wonen. “Het gemeentebestuur begrijpt dat dit nieuws mogelijks bij sommigen voor onrust kan zorgen. Als iedereen echter de nodige preventieve tips in acht neemt, dan blijven de risico’s binnen de perken", zegt burgemeester Leopold Lippens, die evenwel geen paniek wil zaaien. “Als de griep uitbreekt, word ik ook niet gebeld met de vraag hoeveel mensen in onze gemeente zijn besmet.”

Isolatie

De besmette personen zijn ondertussen geïsoleerd. Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid onderzoekt met wie de patiënten nauw contact hebben gehad. Deze personen zullen door Zorg en Gezondheid gecontacteerd worden. Zorg en Gezondheid zal evalueren of deze contacten in isolatie moeten gaan (thuisisolatie) of dat zij, zolang zij geen ziektesymptomen hebben, hun gewone leven en activiteiten kunnen verderzetten met extra waakzaamheid voor koorts of symptomen. In beide gevallen zal Zorg en Gezondheid deze personen regelmatig opvolgen. Bij symptomen zullen ze deze contacten laten testen op het coronavirus. Voor mensen die geen nauw contact hebben gehad met deze persoon (bijvoorbeeld omwonenden, contact op straat of in de winkel), is het risico op besmetting uiterst klein.

Geen maatregelen

Maatregelen worden er voorlopig evenwel niet genomen in Knokke-Heist. De gemeente vraagt wel om de gezondheidsvoorschriften na te leven, maar wil geen paniekvoetbal spelen. De situatie wordt ook uur per uur opgevolgd en indien nodig is Knokke-Heist voorbereid op gemeentelijk niveau.

