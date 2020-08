Coronacrisis nekt nu ook Art Nocturne: kunstbeurs vindt alleen nog online plaats Mathias Mariën

01 augustus 2020

07u35 0 Knokke-Heist Knokke-Heist trekt nu ook een coronastreep door Art Nocturne. Het is voor het eerst in 45 jaar dat de kunstbeurs niet in z’n normale vorm kan doorgaan. Jaarlijks komen er in principe meer dan 10.000 bezoekers.

Voor de organisatoren is de annulering een bittere pil. Alle standen van de kunstbeurs waren al opgebouwd voor de editie van 8 tot 16 augustus in cultuurcentrum Scharpoord. “Er was een registratiesysteem voor bezoekers en we zouden met timeslots werken, zodat er nooit meer dan 200 mensen tegelijk aanwezig zijn.”

“Maar de strengere coronamaatregelen gooien roet in het eten. We zijn dankbaar voor de steun en het harde werk van onze standhouders, partners en medewerkers ter voorbereiding op de editie van dit jaar. Maar de gezondheid van iedereen is de absolute prioriteit in deze ongekende tijden. Origineel waren er plannen voor een offline en een online beurs. Nu blijft er enkel online. We kijken ernaar uit om iedereen te mogen verwelkomen op artnocturneknocke.com van 8 tot en met 16 augustus", aldus de organisatoren.

“Bezoekers die al een ticket hebben gekocht, krijgen dat terugbetaald.”