Corona houdt strandopkuis niet tegen: jaarlijkse Beach Clean Up verhuist naar september Bart Huysentruyt

07 augustus 2020

08u55 0 Knokke-Heist De jaarlijkse Beach Clean Up bij Surfers Paradise in Knokke-Heist vindt in 2020 wel degelijk plaats. In plaats van eind maart is nu gekozen voor zaterdag 19 september.

Dan is het ook de World Clean Up Day. Die dag worden overal ter wereld initiatieven genomen om de buurt proper te maken, dus ideaal om dan meteen ook na het seizoen het strand een beurt te geven. Tijdens deze World Clean Up Day wordt er dus niet alleen beroep gedaan op alle watersportclubs maar op iedereen om de eigen buurt ook even aan te pakken. “Er is opmerkelijk meer volk deze zomer en dat wil zeggen dat de druk op het strand en omgeving kwestie van afval dan ook groter wordt”, zegt Frank Vanleenhove van Surfers Paradise. “Niettegenstaande dat we het strand elke dag opkuisen zijn we blij dat er straks na het seizoen een algemene opruimdag komt. We zien immers nu al een nieuw soort vervuiling: rondslingerende mondmaskers.”

Afspraak op zaterdag 19 september voor de World Clean Up Day, vanaf 14 uur op Surfers Paradise.