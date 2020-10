Corona dwarsboomt 47ste Canadese bevrijdingsmars Mathias Mariën

04 oktober 2020

10u33 1 Knokke-Heist De 47ste editie van de Canadese bevrijdingsmars in Knokke-Heist gaat niet door. De herdenkingsplechtigheden vinden dan weer wél plaats.

Het Canadees wandelweekend en de organisatie van de 47ste bevrijdingsmars van het Nederlandse Hoofdplaat naar Knokke wordt dit jaar geannuleerd omwille van het coronavirus.

De lokale wandelclub W.N.Z.B., de gemeentelijke sportdienst en de organisatie namen kennis van de veiligheidsnormen die opgelegd zijn door de Vlaamse Wandelfederatie. “Hieruit blijkt dat het organisatorisch heel moeilijk is om daaraan te voldoen”, klinkt het.

De herdenkingsplechtigheden van de bevrijding gaan wel door. Op 6 november vinden die plaats in Eede en Sluis. Op 7 november is er om 9.45 uur een viering in de H. Margaretakerk. De Canadese delegatie brengt achteraf een bezoek aan de Canadese militaire begraafplaats van Adegem voor een hulde en bloemlegging. Op zondag 8 november zijn er ook ceremonies in Hoofdplaat, Oostburg, Retranchement en Knokke (Verzetsplein), maar dan zonder publiek.