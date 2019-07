Cookies And Cream op Parkies Knokke-Heist Mathias Mariën

31 juli 2019

14u09 0 Knokke-Heist Elke maandagavond vanaf 20 uur kun je deze zomer genieten van Engie Parkies, het gratis muziekfestival in de tuin van het Cultuurcentrum Scharpoord in Knokke-Heist. Op maandag 5 augustus zetten Cookies And Cream de festivalweide op zijn kop. Deze zotte bende van zes stond eerder al op podia zoals die van Tomorrowland, Rock Werchter en Laundry Day. Ervaring met feestjes bouwen genoeg dus.

Wat kan je verwachten? Niets minder dan een mix van de laatste hits, covers en knalschijven. Om 18 uur kun je op het terras van CaféCultuur genieten van Marino Noppe, de meest authentieke bluesgitarist uit West-Vlaanderen. Als soloartiest of met backing band, Marino Noppe is al meer dan 40 jaar een topartiest. Hij deelde de afgelopen jaren het podium met tientallen geestesgenoten: onder meer met Louisiana Red, Joe Louis Walker, Johnny Moeller, Magic Slim en Johnny Copeland. Na z’n vorige band Maxwel Street en de vele guestoptredens in binnen- en buitenland treedt hij opnieuw met een vaste band naar buiten. Op Pre-Parkies staat dan ook een ervaren en geoliede bluesmachine op het podium, van diverse muzikale pluimage. Marino kan putten uit een schitterende back catalogue aan eigen songs. Hij laat zich inspireren door de authentieke Chicago blues, maar schakelt moeiteloos naar een meer funky sound. Met zijn meesterlijke kunde en geperfectioneerde sound kan hij elke richting uit. De ideale opwarmer dus voor Cookies and Cream.