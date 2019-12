Chauffeur geflitst aan 129 per uur in zone 70 Mathias Mariën

10 december 2019

15u19 0 Knokke-Heist De flitswagen van de lokale politie Damme/Knokke-Heist controleerde vorige maand 19.288 wagens op hun snelheid.

Hiervan reden er 2.621 (ofwel 13,6 procent) te snel. Een hardrijder haalde zelfs een snelheid van 129 kilometer per uur waar slechts 70 is toegelaten. Voor dit roekeloos rijgedrag moet de bestuurder zich verantwoorden voor de politierechter. De lokale politie zet de flitswagen niet lukraak in. “Ons politieteam selecteert de flitslocaties op basis van ongevallencijfers, informatie van snelheidsinformatieborden en eerdere verkeerscontroles”, verduidelijkt woordvoerster Isolde Van Eenooghe. “Locaties waar een verhoogd veiligheidsrisico is voor fietsers en voetgangers krijgen voorrang.” De lokale politie roept alle bestuurders op zich hoffelijk te gedragen in het verkeer en de snelheidslimieten te respecteren. In Damme en Knokke-Heist kan je het hele jaar door op snelheid, rijden onder invloed, gsm-gebruik en gordeldracht worden gecontroleerd. Inwoners kunnen gevaarlijke verkeerssituaties steeds melden via het webformulier op www.politie.be/5446.