Celstraffen voor 4 inbraken in 11 dagen: dieven maken zelfs Club-abonnement buit Jelle Houwen

25 juni 2019

14u05 0 Knokke-Heist Vijf mannen hebben celstraffen gekregen, omdat ze in amper 11 dagen vier inbraken en vier diefstallen pleegden in Knokke. Ze onderschepten zelfs een postpakket waarin een abonnement van Club Brugge zat.

Op 15 juli vorig jaar kon de politie het vijftal klissen in een pand dat ze hadden gekraakt en waar ze elektriciteit hadden afgetapt. Het bleek dat ze in aanmerking kwamen voor drie eerdere inbraken. In een woning maakten ze heel wat buit: ze stalen onder meer een tv, een digicorder, een blu-rayspeler, luidsprekers en allerlei kleine zaken. In een andere woning maakten ze een iPad en drank buit. Ze pleegden ook minstens vier diefstallen. Daarbij stalen ze langs straat een gps, een portefeuille, een iPhone en onderschepten ze zelfs eens een postpakket waarin een abonnement van Club Brugge zat. Daar waren ze zo goed als zeker niets mee en bovendien kon de politie de buit snel recupereren.

De 26-jarige S.Y., die al een strafblad had, kreeg met 30 maanden cel de zwaarste straf. De andere vier kregen elk 2 jaar cel.