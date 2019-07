Cartoonfestival volledig in teken van eten én verjonging: jongste cartoonisten zijn slechts 14 jaar Mathias Mariën

01 juli 2019

11u12 0 Knokke-Heist Op de Zeedijk van Knokke-Heist is het 58ste Cartoonfestival officieel geopend. Met een speciaal doeboekje, verzamelkaartjes, prijzenrad, photobooth en dagelijkse workshops is het Cartoonfestival meer dan ooit hét familievriendelijk belevingsevenement aan de Belgische kust. Het thema draait dit jaar volledig rond eten en culinair genot. “Tijdens de vorige editie kwamen 90.000 bezoekers naar het paviljoen afgezakt. We hopen dat aantal te evenaren”, zegt schepen Annie Vandenbussche (GBL).

Het is een jaarlijkse afspraak voor jong en oud op de Zeedijk ter hoogte van het Heldenplein. Nog tot 1 september kunnen bezoekers gratis honderden cartoons bewonderen in verschillende themakamers. Het indrukwekkende paviljoen is dit jaar het decor voor ‘Njam Njam’ – een verwijzing naar het thema en sponsor NjamTV. “Alle cartoons draaien rond eten en voedselconsumptie”, klinkt het bij de organisatoren. “Mensen zijn niet enkel bezig met diëten of gezond eten, maar vragen zich ook meer af welke weg eten heeft afgelegd voordat het in de schappen van de supermarkt ligt. Het thema is een geweldige bron van inspiratie voor cartoonisten om zich creatief mee uit te leven.”

22 cartoonisten

Dit jaar gingen 22 Belgische cartoonisten de uitdaging aan. Dat zijn er 12 meer dan de voorbije editie. Naast bekende namen zoals Lectrr, Ilah, Kim, Eva Mouton, Marec, Zaza … krijgen ook enkele jonge talenten een podium op het festival. Opvallend: met Kobe Vlemings en Mingus Vets (14) uit Antwerpen zijn de jongste cartoonisten ooit uitgenodigd op het festival. Volgens curator Christophe Floré is dat een bewuste keuze. “We zetten in op vernieuwing én verjonging. Het is onze bedoeling een breed publiek aan te trekken van jong naar oud. Daarom geven we dus graag jongeren een platform. Er zijn ook meer vrouwelijke cartoonisten aanwezig.” Met hun avonturen van ‘Fritpak’ hebben Kobe en Mingus vijf cartoons in het paviljoen hangen. Behalve cartoons krijg je op het festival heel wat weetjes over de voedselpiramide wereldwijd. Op die manier is er meteen een sensibiliserend luik. “Wanneer we onze voedselconsumptie omzetten naar cijfers, zie je immers pas echt welke impact die heeft op onze maatschappij”, klinkt de uitleg. Naast de thematentoonstelling zijn ook de geselecteerde cartoons van de Grote prijs Knokke-Heist - Gouden Hoed en de Press Cartoon Belgium traditioneel aanwezig in het Cartoonpaviljoen. De Gouden Hoed 2019 werd dit jaar gewonnen door de Israëlische Nirgen. Alles samen hangen er in het Cartoonpaviljoen ruim 400 cartoons vol humor en spitsvondigheid.

Beleving voor het gezin

Wie de afgelopen jaren het Cartoonfestival bezocht, weet dat het niet enkel een tentoonstelling is, maar vooral een plezante belevenis voor het hele gezin. Van maandag tot vrijdag kunnen kinderen zelf aan de slag tijdens gratis workshops. Van 14 tot 17 uur zijn er gratis boeiende workshops rond het thema eten in de tent. “Vorig jaar kwamen 90.000 bezoekers naar het paviljoen afgezakt. We hopen dat aantal te evenaren”, besluit schepen Annie Vandenbussche (GBL). Het Cartoonfestival is nog tot 1 september dagelijks gratis te bezoeken tussen 10 en 19 uur.