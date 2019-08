Cartoonfestival verwelkomt 50.000ste bezoeker Bart Huysentruyt

02 augustus 2019

12u40 0 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist mocht vroeger dan verwacht de 50.000ste bezoeker van het Cartoonfestival verwelkomen. De familie Van Oostende werd verrast met bloemen en een leuk geschenkpakket.

Het 58ste Cartoonfestival staat dit jaar volledig in het teken van eten, want de gratis tentoonstelling NJAM NJAM neemt je dit jaar mee op een culinaire cartoontrip. Het thema slaat duidelijk aan want de bezoekerscijfers zijn uitstekend: in vergelijking met vorig jaar zijn er al 5.000 mensen meer die een bezoek brachten aan het evenement. Mogelijk haalt het evenement voor het eerst de kaap van 100.000 bezoekers na de zomer.

Het Cartoonfestival is dagelijks open tot en met zondag 1 september, telkens van 10 tot 19 uur. Het cartoonpaviljoen bevindt zich op het strand ter hoogte van het Heldenplein. Het festival is volledig gratis.