Cartoonfestival rondt deze week voor het eerst kaap van 100.000 bezoekers: “Succes is moeilijk te verklaren” Mathias Mariën

22 augustus 2019

17u16 0 Knokke-Heist Het cartoonfestival Knokke-Heist gaat zijn laatste week in. De 58ste editie met als thematentoonstelling NJAM NJAM zal de geschiedenisboeken ingaan als een van de meest succesvolle edities ooit. Op basis van de dagelijkse bezoekerscijfers is de verwachting dat tijdens de laatste week de 100.000ste bezoeker het cartoonpaviljoen zal binnenwandelen. Het zou de eerste keer zijn dat het festival zoveel bezoekers lokt.

“Het is moeilijk om één specifieke reden op te geven voor het succes, maar het is duidelijk dat deze editie de vruchten plukt van de voorbije jaren”, zegt het gemeentebestuur trots. De afgelopen edities werd er veel energie en tijd gestoken in de thematentoonstellingen die tot in de puntjes werden uitgewerkt. Hiermee wil Knokke-Heist vooral gezinnen aantrekken die op zoek zijn naar een leuke vakantie-uitstap. “Het Cartoonfestival is een mooi voorbeeld dat zowel volwassenen als kinderen een tentoonstelling elk op hun eigen manier beleven. Een formule die duidelijk aanslaat want door de jaren heen werd een trouw publiek opgebouwd die jaarlijks het Cartoonpaviljoen één of zelfs meerdere malen bezoekt. De verhuis naar het centrum van Heist bleek bovendien een goede zet, want op de Zeedijk aan het Heldenplein blijft het evenement verder groeien”, klinkt het.

Wat dit jaar opviel is dat de creatieve workshops bijzonder veel kinderen naar het festival brengen. Jaar na jaar ziet de organisatie het aantal deelnemers stijgen en dat was ook dit jaar het geval. De 100.000 verzamelkaartjes, 10.000 doe-boekjes en 40.000 wedstrijdkaarten zijn zo goed als uitgeput, dus ook dit is een teken dat het een bijzonder succesvol Cartoonfestival was. Bovendien kon er dit jaar opnieuw een beroep gedaan worden op heel wat partners die zowel inhoudelijk als materieel hun steentje bijdroegen aan een boeiende tentoonstelling. Vorig jaar kwamen ruim 80.000 bezoekers het gratis festival bezoeken.

NJAM NJAM

Eten en drinken doet het meestal goed en voor het Cartoonfestival gaat dat zeker op. Het 58ste Cartoonfestival is er dit jaar namelijk één om duimen en vingers bij af te likken. In de gastronomische gemeente bij uitstek neemt de gratis thematentoonstelling NJAM NJAM jullie nog tot en met 1 september mee op culinaire cartoontrip. 22 Belgische topcartoonisten gingen met het thema aan de slag en vereeuwigden hun creatieve kronkels in hilarische cartoons. In het cartoonpaviljoen aan het Heldenplein in Heist kunnen kinderen hun hartje ophalen in de prachtig ingeklede themaruimtes. Met een speciaal doeboekje, verzamelkaartjes, prijzenrad, photobooth en dagelijkse workshops is het Cartoonfestival meer dan ooit hét familievriendelijk belevingsevenement aan de Belgische kust.