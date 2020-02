Carnavalsstoet in Knokke-Heist kan ondanks felle wind plaatsvinden: “Gewijzigd parcours en enkele maatregelen om veiligheid te garanderen” Mathias Mariën

23 februari 2020

09u48 120 Knokke-Heist De carnavalsstoet in Heist mag zondagmiddag ondanks de fikse rukwinden toch uitrijden. Dat bevestigen bevoegd schepen Jan Morbee en burgemeester Leopold Lippens. “De stoet begint wel een halfuurtje later en volgt een ander parcours dan voorzien. Uiteraard volgen we de situatie wel minuut per minuut op”, zegt Jan Morbee.

Zondagochtend werd duidelijk dat we voor het derde weekend op rij officieel een storm over ons heen krijgen. Een nachtmerrie voor de carnavalisten, die maandenlang voorbereidingen troffen voor de stoet die traditioneel door de straten van Heist trekt. Zondagochtend zaten schepen Jan Morbee en burgemeester Leopold Lippens samen met de veiligheidscel om te beslissen of de stoet met 34 praalwagens al dan niet kan uitrijden. “Na overleg is beslist dat het wel degelijk zal lukken, mits enkele maatregelen”, zegt Jan Morbee.

Alles moet vastzitten

Concreet zal de carnavalssstoet een halfuurtje later dan voorzien vertrekken. “Tot 14 uur worden de felste rukwinden verwacht, daarom starten we pas om 14.30 uur”, aldus Morbee. Uit veiligheidsoverwegingen wordt ook het parcours aangepast. De carnavalisten zullen nu het ‘binnenparcours’ volgen, dat ook wordt gebruikt op dinsdag voor de traditionele verlichte avondstoet. Op het originele parcours waren té veel plaatsen waar de wind vrij spel had. Verder wordt aan de carnavalisten gevraagd om alle loshangende elementen vast te hangen, net als uitschuifbare delen van de praalwagens. “De politie en brandweer zullen ook het parcours aflopen om eventueel loshangende zaken te verwijderen. Ook de bomen worden gecontroleerd of ze niet onder spanning staan", aldus Jan Morbee, die opgelucht is dat de stoet wel kan uitrijden. “We volgen de situatie in de loop van de dag minuut per minuut op om te garanderen dat alles veilig verloopt voor deelnemers en publiek.”