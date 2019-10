Carnavalsgroep organiseert worstelshow voor live publiek Mathias Mariën

07 oktober 2019

07u00 1 Knokke-Heist Carnavalsgroep de Siekstjes organiseert op zaterdag 19 oktober in ‘t Verzet in Knokke-Heist een live wrestling-avond.

“Wrestling zoals in de Amerikaanse shows van WWE , maar dan met catchers uit eigen streek”, zegt de organisatie. De carnavalsgroep doet hiervoor een beroep op de Cobra Wrestling Association uit Torhout. “Het wordt een avond vol spanning, spektakel en humor”, is voorzitter Filip Van der Linden enthousiast. Op 19 oktober kan je komen kijken naar spannende gevechten tussen Colin Williams en Tommy O, Antonio The Gigolo tegen Eclipse tegen Candy Caraibes (triple threat match), Sammy Vegas tegen Dean Connors, The Cyclon tegen Ironhide en Black Cobra tegen Ben Damage. De voorlaatste wedstrijd is een tag team match (twee tegen twee), maar de uitdagers van de Skeleton Crew zijn nog niet bekend. De ‘battle royal’ sluit de avond af. Daarbij begint de wedstrijd met alle catchers tegelijk in de ring en op het einde blijft enkel de winnaar over. Tickets kosten 5 euro in voorverkoop en 8 euro aan de deur. De show start om 20 uur. Tickets zijn verkrijgbaar via www.cwa-wrestling.be.