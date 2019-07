Cannabisshop opent de deuren in chique Lippenslaan: Knokke kan CBD-shop vooralsnog niet verbieden Mathias Mariën

13 juli 2019

06u42 0 Knokke-Heist In de Lippenslaan in Knokke opent binnenkort een opvallende handelszaak: Passion Fruit. De winkel zal een zogeheten CBD-winkel worden, zeg maar een legale ‘cannabisshop’. Behalve dure handtassen en de bekendste kledingmerken, shop je in de mondaine kustgemeente vanaf nu dus ook ‘cannabiodiol’.

Dat het openen van dergelijke winkels veelbesproken is, valt niet te ontkennen. Zowel in Torhout als Blankenberge liep het initiatief voor een CBD-winkel al op een sisser af. Ook in de Brugse Steenstraat moest zo’n winkel al eens verplicht de deuren sluiten. Nu is er een ‘cannabisshop’ op komst op een plaats waar je het misschien niet verwacht: de chique Lippenslaan. Bezoekers van Knokke kunnen behalve bij Delvaux, Philipp Plein en Natan nu dus ook shoppen bij ... Passion Fruit, een legale cannabisshop. De uitbaters, die eerder zonder succes een filiaal probeerden te openen in Blankenberge, hebben goede hoop dat het er in Knokke wél komt. Burgemeester Leopold Lippens (GBL) laat verstaan dat, als alles op een wettelijke manier verloopt, er weinig aan te doen is.

Overtredingen

Wel laat de gemeente duidelijk verstaan dat ze de zaak bij overtredingen onherroepelijk zullen sluiten. Momenteel is er in de kustgemeente nog geen specifieke lokale reglementering, maar er wordt wel bekeken of dat nodig is. Ook de politie houdt een oogje in het zeil. CBD staat voor cannabidiol, een van de hoofdbestanddelen van cannabis. In CBD-shops - die massaal geopend worden in Vlaanderen - kan je terecht voor allerlei cannabisproducten waaruit het illegale bestanddeel THC onttrokken is. Dat betekent dat de gebruiker er er niet meer high van wordt.

