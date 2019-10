Canadese Bevrijdingsmars in het teken van 75 jaar herdenking Bart Huysentruyt

29 oktober 2019

09u28 0 Knokke-Heist De 46ste Canadese Bevrijdingsmars staat dit jaar helemaal in het teken van 75 jaar Bevrijding.

Knokke-Heist is sinds de bevrijding door de Canadezen elk eerste weekend van november in de ban van Canada. Op 1 en 2 november 1944 kwam een einde aan vier jaar bezetting. Sinds 1945 stuurt het gemeentebestuur van Knokke-Heist jaarlijks een afvaardiging naar de militaire begraafplaats in Adegem als eerbetoon aan de gestorven Canadezen. In Knokke-Heist is er de jaarlijkse mars. Uit Canada komen jongeren van een school uit Kingston, Ontario, die samen met leerlingen van het Zwincollege zullen deelnemen aan de 33 km lange mars van Hoofdplaat naar Knokke.

Er is toezegging van beide ambassadeurs, van Nederland en België, die zullen meestappen op zondag 3 november. Er komt eveneens familie van een Canadese veteraan die bij de bevrijding was 75 jaar geleden. De plechtigheden worden muzikaal omlijst door de For Freedom Pipes & Drums. De herdenkingsmis op zaterdag 2 november om 9.30 uur wordt opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie St. Cecilia Heist.

Voor de Canadamars op zondag 3 november staat de Scoutsband St. Leo paraat voor de begeleiding van de militairen vanaf de Sparrendreef-Zoutelaan naar het monument en het Stadhuis. De militairen houden dus geen halt op het Oosthoekplein zoals vorige jaren.