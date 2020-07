Cafébazen en Nederlanders reageren na aanhoudende overlast in uitgaansbuurt van Knokke: “Een later sluitingsuur zou misschien al veel oplossen”

Knokke-Heist

De cafébazen in de uitgaansbuurt van Knokke-Heist hopen dat de rust in de omgeving snel terugkeert. De voorbije dagen kwam er na het verplichte sluitingsuur plots een massa volk samen op straat, waarna ze weigerden huiswaarts te keren . Dinsdagnacht escaleerde de situatie en moest de lokale politie de hulp inroepen van omliggende politiezones om de buurt te ontruimen. “Een pasklare oplossing is er wellicht niet, al zou een later sluitingsuur al veel oplossen", denkt Frederic Ysenbaert van het populaire café Yssi’s.