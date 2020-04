Buurtplatform Hoplr kent vliegende start in Knokke-Heist: “1 op 5 gezinnen sloot zich al aan” Mathias Mariën

27 april 2020

09u25 0 Knokke-Heist Het digitale burennetwerk Hoplr kent steeds meer succes in Knokke-Heist. Sinds de lanceren sloten zich al 2.804 gezinnen aan. “Bijna 1 op 5 huishoudens is nu al actief. Tijdens de coronacrisis merken me tal van hartverwarmende initiatieven op”, zegt het gemeentebestuur trots.

Sinds oktober 2019 liep in Knokke-Heist in 4 wijken een proefproject met het digitale buurtnetwerk Hoplr. Het plan was om dit pas in een latere fase uit te breiden naar de volledige gemeente. “De coronacrisis bracht dit verhaal evenwel in een stroomversnelling. Eind maart hebben we beslist om het proefproject met het Hoplr-buurtnetwerk met 6 maanden te verlengen én meteen ook uit te rollen over heel Knokke-Heist. Op die manier krijgen onze inwoners meteen de kans om hun buren digitaal te leren kennen, solidariteitsacties op te zetten, elkaar te helpen …”, stelt het gemeentebestuur. De uitbreiding naar het volledige grondgebied kwam er op vraag van de inwoners.

Nood aan verbinding in moeilijke tijden

“We merkten in deze moeilijke periode dat het online buurtplatform in de bestaande wijken héél wat meerwaarde bood voor de inwoners. Daarnaast kregen we veel vraag vanuit andere buurten die vanuit diezelfde nood zaten te wachten tot het platform ook voor hen beschikbaar werd”, zegt het gemeentebestuur. Ondertussen werden al verschillende hartverwarmende initiatieven op poten gezet. Zo zijn er vrouwen die afspreken om van thuis mondmaskers te naaien, is er een crowdfunding gestart om gratis maskers te verdelen, biedt een student gratis huiswerkhulp aan én is er een mooi verhaal uit Knokke-dorp. In januari werd een oproep geplaatst voor een oudere vrouw die problemen had met haar deurbel. De deurbel werd hersteld door een Hoplr-buur en deze buur belt mevrouw nu om de twee dagen op om te horen of alles in orde is en of ze iets nodig heeft. “Sla de handen dus in elkaar en maak ook van jouw buurt een warme wijk”, besluit het gemeentebestuur.