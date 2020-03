Burgemeester Lippens nuanceert harde uitspraken: “Kwamen er uit grote bezorgdheid” Mathias Mariën

20 maart 2020

09u28 0 Knokke-Heist Naar aanleiding van de talrijke verontruste reacties van Nederlandse patiënten en zwangere dames, wenst burgemeester Leopold Lippens zijn spontane en harde uitspraak dat Nederlanders niet meer welkom zijn in het AZ Zeno in Knokke-Heist wat te nuanceren.

“Het AZ Zeno in Knokke-Heist heeft een contract met diverse Nederlandse ziekteverzekeraars en zal deze bestaande afspraken uiteraard respecteren. Nederlanders die patiënt zijn bij een arts van het AZ Zeno kunnen dan ook vanzelfsprekend op de campus in Knokke-Heist nog altijd terecht voor bevallingen en dringende operaties”, zegt hij nu. “Gezien de verschillende aanpak waarop België en Nederland de huidige pandemie van het coronavirus aanpakken, is het in elk geval wel aangewezen dat Zeeuwen die vrezen dat ze besmet zijn, zich in het ziekenhuis van Oostburg aanbieden en niet in het AZ Zeno in Knokke-Heist”, aldus Lippens.

De scherpe uitspraken van de Knokke-Heistse burgervader kwamen er volgens hem vanuit een grote bezorgdheid dat nodeloze verplaatsingen tussen België en Nederland en omgekeerd de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus bemoeilijken, temeer daar in Nederland minder strenge maatregelen gelden dan in België. “Dat de Nederlandse autoriteiten sinds zondagavond de sluiting van de horecazaken in heel het land hebben doorgevoerd, is een goede zaak. Hopelijk volgen er nog andere strengere maatregelen want alleen met eenzelfde gemeenschappelijke aanpak kunnen we de coronacrisis in onze grensoverschrijdende Zwinregio efficiënt aanpakken”, besluit Graaf Leopold Lippens.