Burgemeester Lippens laat toespraak tijdens jaarlijkse nieuwjaarsdrink aan zich voorbijgaan Mathias Mariën

07 januari 2020

16u39 0 Knokke-Heist Burgemeester Leopold Lippens zal zondag de inwoners van Knokke-Heist niet toespreken tijdens de traditionele nieuwjaarsdrink aan het gemeentehuis. Waarnemend burgemeester Piet De Groote zal nu de honneurs waarnemen.

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist nodigt zondag om 11 uur alle inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers uit voor de achtste editie van Klink & Drink, de traditionele nieuwjaarsreceptie op het overdekte Alfred Verweeplein. Burgemeester Graaf Leopold Lippens was voorzien om stipt om 11 uur in zijn gebruikelijke korte en krachtige stijl een toost uit te brengen naar aanleiding van het nieuwe jaar. Dinsdagmiddag liet de burgemeester echter weten niet aanwezig te zullen zijn. Of het onderzoek naar mogelijke belangenvermenging daarmee te maken heeft, is niet duidelijk. De burgervader is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar. Officieel liet hij aan de rest van het gemeentebestuur weten nog met verlof te zijn tot 13 januari.

Klinken

De nieuwjaarsdrink gaat hoe dan ook door. Waarnemend burgemeester Piet De Groote zal nu de inwoners toespreken. Aan vier grote bareilanden kan iedereen genieten van een glaasje bubbels, een schuimend streekbiertje of een dampende kop koffie of chocolademelk van Oxfam Wereldwinkel. Covergroep the Expendables zorgt dit keer voor de muzikale ambiance. De brasserieën op het Alfred Verweeplein en in de Lippenslaan pakken traditiegetrouw weer uit met Klink & Drink-menu’s tegen democratische prijzen.