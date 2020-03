Burgemeester Lippens laat ook ijssalons sluiten in Knokke nadat heel wat volk samentroepte Mathias Mariën

15 maart 2020

17u46 124 Knokke-Heist De ijssalons in Knokke-Heist moeten tot 3 april de deuren sluiten. Dat heeft burgemeester Leopold Lippens beslist. In de kustgemeente kwamen zondag heel wat mensen samen aan verschillende ijssalons, wat volgens de burgemeester niet de bedoeling is.

“De ernst van de situatie waarin we ons met ons allen bevinden, dringt helaas nog niet door tot iedereen”, zegt het gemeentebestuur in een mededeling. “Zo bleken in onze gemeente veel mensen samen te troepen aan verschillende ijssalons om daar samen een ijsje te eten. Dat druist uiteraard volledig in tegen de federale richtlijnen waarbij we minstens 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden en waarbij enkel 1-op-1-verkoop toegestaan is. De burgemeester nam daarom zonet de beslissing dat de ijssalons met onmiddellijke ingang moeten sluiten, en dit zowel tijdens de week als tijdens het weekend tot en met 3 april. Gezondheid gaat voor. We roepen iedereen ook warm op om de richtlijnen nauwgezet te volgen. Hoe beter we dit doen, hoe sneller we dit virus de baas zullen zijn.”