Burgemeester Lippens dreigt met sluiting als beachbars blijven eten serveren: "Regels zijn er om nageleefd te worden" Mathias Mariën

21 juli 2019

19u00 78 Knokke-Heist De beachbars in Knokke-Heist krijgen vanaf deze week controle, omdat verscheidene badkarhouders - tegen de afspraken in - eten hebben geserveerd. Enkele strandbars hadden zelfs menukaarten. “Wie zich niet aan de regels houdt, moet zijn strandbar verplicht sluiten”, waarschuwt burgemeester Leopold Lippens. De uitbaters zelf spreken van een grijze zone.

De badkarhouders in Knokke-Heist kregen vrijdagochtend allen een mail toegestuurd van het schepencollege. De boodschap was duidelijk: het serveren van eten in de strandbars moet stoppen. “Het kan absoluut niet de bedoeling zijn dat een beachbar een menukaart aanbiedt met vlees en vis. Die mensen krijgen alle mogelijkheden, maar moeten zich natuurlijk wel aan de regels houden. Sommigen lijken te denken dat ze halve restaurants openhouden”, zegt burgemeester Leopold Lippens (GBL). Op die manier wil het schepencollege vermijden dat de strandbars rechtstreekse concurrentie vormen van de meer dan 200 eetgelegenheden in Knokke-Heist.

Het gemeentebestuur besluit daarom in te grijpen, zeker nadat zelfs op sociale media reclame werd gemaakt voor het eten en er op menukaarten veel meer stond dan toegelaten. “We moeten in de eerste plaats onze restaurants beschermen. Te beginnen met die op de Zeedijk. Ook voor hen is het hoogseizoen”, duidt schepen van Strand Anthony Wittesaele (GBL). “In het lastenboek staat duidelijk dat het verboden is eten te serveren op het strand.”

Aperitiefhapjes kunnen wél

Makkelijk uitgelegd: alles wat met bestek moet gegeten worden, is niet toegelaten. Kleine aperitiefhapjes kunnen dan weer wél. Burgemeester Leopold Lippens laat duidelijk verstaan dat het voor iedereen de laatste waarschuwing is. “Wie de regels niet wil respecteren, zal zijn strandbar verplicht moeten sluiten”, vertelt Lippens.

De meeste betrokken badkarhouders willen liever niet al te diep ingaan op de kwestie. Wel spreken ze van een grijze zone. Simpel voorbeeld: een volledige pizza serveren mag niet, maar een pizza in stukjes - als tapas - mag dan weer wel. In beachbar La Plage in Heist bijvoorbeeld is er wel een kaart, maar dan effectief met tapas alleen.

‘Mystery shoppers’

Volgens schepen Anthony Wittesaele zal er de komende weken wel streng gecontroleerd worden. “De uitbaters hebben dit weekend de tijd gekregen om zich aan te passen en de frigo’s te legen. Vanaf de komende week zal er effectief opgetreden worden en zetten we mogelijk zelfs ‘mystery shoppers’ in om te kijken of iedereen zich aan de regels houdt”, aldus Wittesaele.

Ook vorig jaar tikte het gemeentebestuur de badkarhouders al eens op de vingers. Toen gebeurde dat doordat de badplaats last had van de zogenaamde ‘promilletoeristen’, die zich in de strandbars bezatten en overlast veroorzaakten.