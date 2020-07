Burgemeester Leopold Lippens roept inwoners op om mondmasker te dragen in Nederland: “Maar ik raad vooral aan om in België te blijven” Mathias Mariën

24 juli 2020

19u11 0 Knokke-Heist Burgemeester Leopold Lippens van Knokke-Heist roept zijn inwoners op om ook een mondmasker te dragen wanneer ze de Nederlandse grens oversteken.

Nu het dragen van een mondmasker verplicht is op heel wat plaatsen in België en ook op het volledig grondgebied van Knokke-Heist, is de burgemeester bezorgd om zijn inwoners die de grens oversteken. In Nederland is het mondmaskerbeleid veel soepeler en dat vindt hij niet kunnen. De burgemeester wil dan ook aanraden om zo veel mogelijk in België te blijven en wie toch de grens oversteekt, zou net zoals in België een mondmasker moeten dragen op drukke plaatsen om zichzelf en anderen te beschermen.

“Mensen moeten beseffen dat we alle maatregelen strikt moeten opvolgen en dat het virus geen rekening houdt met gemeente- of landgrenzen”, aldus Lippens.