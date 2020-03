Burgemeester Knokke trekt nu al streep door zomerseizoen: terecht of voorbarig?

Knokke-Heist

Mooi weer volgens de voorspellingen, dát wel. Maar geen terrasjes of gocarts op de zeedijk. Voor de kust wordt de paasvakantie sowieso een flop. Als we burgemeester Leopold Lippens van Knokke-Heist mogen geloven, maken we zelfs over het hele zomerseizoen beter al een kruis. Knokke schrapte alle grote evenementen wegens “niet realistisch”. Lippens dacht ook aan het weren van alle tweedeverblijvers, maar dat kan hij niet. Volgens Westtoer bedraagt het omzetverlies voor het kusttoerisme na deze paasvakantie al 750 miljoen euro.