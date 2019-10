Bruine klauwier gezien aan de kust: “Vogel is nooit eerder in België gespot” Bart Huysentruyt

28 oktober 2019

14u29 0 Knokke-Heist In Heist is vorige vrijdag een bruine klauwier ontdekt, een soort die nog nooit eerder in België gezien is.

De bruine klauwier werd ontdekt door Kenny Hessel en Geert Carette. Het is de 452ste vogelsoort die in België is vastgesteld. Dat lokte honderden nieuwsgierige vogelkijkers uit heel België. Met een beetje geluk kan je de vogel ook vandaag nog bekijken. Bruine klauwieren broeden voornamelijk in Oost-Azië; van Centraal- en Oost-Siberië en Mongolië tot Oostelijk China en Japan. De vogel werd eerder wel al opgemerkt in Europa, onder meer in Nederland en Frankrijk.

Wat de Belgische bruine klauwier extra bijzonder maakt, is dat het vermoedelijk gaat om de ondersoort lucionensis. Die broedt van China tot in Korea en komt dus helemaal uit het meest oostelijke deel van het verspreidingsgebied van deze soort. “Het is opvallend hoe veel zeldzame soorten de afgelopen maand in de buurt van de kust zijn vastgesteld", klinkt het bij Natuurpunt. Waarom dat zo is, is niet meteen duidelijk. Vogels kunnen uit koers worden geslagen door slechte weersomstandigheden.”

Dat de soorten vooral in de buurt van de haven van Zeebrugge gespot worden, is geen toeval. Vogels trekken ‘s nachts graag naar goed verlichte gebieden om eten te zoeken. De haven van Zeebrugge is dan een geliefkoosd terrein.