Bromfietser breekt nekwervel na slippartij op oliespoor: loonarbeider moet zich voor politierechtbank verantwoorden Siebe De Voogt

25 juni 2019

14u02 0 Knokke-Heist Een Poolse loonarbeider staat in de Brugse politierechtbank terecht voor een zwaar ongeval met vluchtmisdrijf vorig jaar in Knokke-Heist. De man liet met zijn tractor een oliespoor achter, waardoor een bromfietser zwaar ten val kwam. Het slachtoffer brak een nekwervel en lag zes maanden in het ziekenhuis. De beklaagde betwist dat hij op die plaats mocht rijden.

Het tragische ongeval vond op 16 juli vorig jaar plaats lang de Hazegrasstraat in Knokke-Heist. De bromfietser was samen met z’n echtgenote op weg naar Cadzand, toen hij aan het slippen ging door een oliespoor op de rijbaan. Zijn echtgenote kwam er vanaf zonder zware verwondingen, maar de man zelf brak een nekwervel en lag zes maanden in het ziekenhuis. Volgens zijn advocaat heeft hij nog steeds verlammingsverschijnselen in z’n linkerarm. Onderzoek bracht aan het licht dat het oliespoor veroorzaakt werd door een Poolse loonarbeider van een landbouwbedrijf in de buurt. “Hij reed met een tractor, waaraan een aanhangwagen met brandstoftank gekoppeld hing”, vertelde de procureur dinsdagmorgen in de Brugse politierechtbank.

“De tank begon te lekken, waardoor de olie op de rijbaan terecht kwam. Een getuige zag het ongeval gebeuren en verwittigde beklaagde, maar die reed gewoon door.” De Pool betwist dat het slachtoffer op die plaats mocht rijden. “De snelheid is er 70 km/uur, waardoor de bromfietser op het fietspad moest rijden”, pleitte zijn advocate. “Had hij dat gedaan, was hij nooit op het oliespoor gereden.” Ook de politierechter was niet overtuigd van het dossier en stelde de zaak uit naar 10 september voor aanvullend onderzoek.