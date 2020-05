Brick by Brick dankt haar helden met bloemen en chocolade Mathias Mariën

09 mei 2020

14u23 0 Knokke-Heist Brick by Brick, een Knokse vzw die goede doelen bijstaat met financiële steun, dankte haar helden van deze coronacrisis.

“De helden van vzw Brick by Brick, dat zijn de mantelzorgers, de therapeuten en de leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs. Allemaal mensen die, tijdens deze corona-tijden, toch proberen hun steentje bij te dragen om de kinderen die aan hen toevertrouwd zijn te blijven ondersteunen. Niet altijd even makkelijk, maar ook hun inzet is bewonderenswaardig”, vertellen bestuursleden Rik De Bree en Judith Vanosmael.

“Daarom besloot vzw Brick by Brick om die mensen in de bloemen en in de chocolaatjes te zetten. Het Vlot, de Klinker en Het Noordveld en therapeute Sandra De Groote mochten het bezoek ontvangen van een delegatie van Brick by Brick die hen, omwille van het schitterende werk, een pakketje met chocolaatjes van Atelier T en bloemen kwam overhandigen.”