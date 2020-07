Brandweer rukt uit voor brand in appartementsgebouw, maar stelt enkel etensgeur vast Siebe De Voogt

15 juli 2020

21u53 0 Knokke-Heist In de Elisabethlaan in Knokke was woensdagavond even vrees voor een brand in een appartementsgebouw. De brandweer stelde weliswaar enkel een etensgeur vast in het pand.

De hulpdiensten werden even voor 21 uur gealarmeerd door een rookmelder die was afgegaan op de eerste verdieping van het flatgebouw. De brandweer snelde ter plaatse, maar kon niet meteen een brand vaststellen. In het gebouw hing wel een etensgeur. Mogelijk zorgde een pot op het vuur ervoor dat het brandalarm in werking trad. Na een grondige inspectie met de warmtecamera keerde de brandweer dan ook vrij snel weer terug naar de kazerne. Tijdens de interventie was de Elisabethlaan even afgesloten voor het verkeer.