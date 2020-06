Brandweer pompt extra zuurstof in water aan Zegemeer Mathias Mariën

26 juni 2020

14u22 0 Knokke-Heist De brandweer van Knokke-Heist heeft de voorbije dagen extra zuurstof in het water van het Zegemeer gepompt. De jongste tijd kwamen er opvallend veel vissen aan het wateroppervlak samentroepen, iets wat kan wijzen op zuurstoftekort.

De gemeentelijke dienst Milieu, Natuur en Landbouw volgt de situatie verder op om te zien hoe het nu verder met de vissenpopulatie gaat. Mochten wandelaars in het Zegemeer maar ook in andere waterplassen en -lopen vissen naar adem zien happen of dode dieren zien drijven, dan mag dit steeds melden bij het gemeentebestuur of de lokale politie. De bevoegde diensten kunnen dan onderzoeken of het hier gaat om zuurstoftekort door de warmte, illegale lozingen, een ziekte of een andere oorzaak.