Brand vernielt ‘s nachts appartement in Knokke-Heist Mathias Mariën

24 mei 2020

09u12 88 Knokke-Heist In de Pannenstraat in Knokke-Heist is zaterdagnacht even na 4 uur brand uitgebroken in een appartementsgebouw. Het waren de buren van de getroffen flat die het vuur hadden opgemerkt en de bewoner hadden verwittigd. Het appartement is onbewoonbaar.

Bij aankomst van de brandweer was meteen duidelijk dat de situatie ernstig was. De vlammen sloegen op dat moment al naar buiten aan de achterkant van het appartement. De bewoner en de buren kondig tijdig naar buiten komen en bleven ongedeerd.

Keuken

De bewoner was wel zwaar aangedaan door de brand en kreeg de nodige opvang in een ziekenwagen. Uiteindelijk hadden de hulpdiensten het vuur relatief snel onder controle. Uit de eerste bevindingen blijkt dat de brand ontstond in de keuken. De precieze oorzaak is evenwel nog niet duidelijk.

Het parket stelde een branddeskundige aan. De schade in het getroffen appartement is door de vlammen groot. De flat is dan ook onbewoonbaar. Ook het appartement op de tweede verdieping liep schade op.