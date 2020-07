Brand in natuurgebied het Zwin snel onder controle Mathias Mariën

30 juli 2020

16u02 0 Knokke-Heist Donderdagmiddag even na 14 uur is brand uitgebroken in het natuurgebied het Zwin ter hoogte van de Zwinlaan.

Een kleine 40m2 van de heide ging in vlammen op. De brandweer moest meer dan 200 meter brandslang aanleggen om de plaats van de brand te kunnen bereiken, maar had weinig moeite met het blussen van de heidebrand. Het is onduidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. Tijdens de bluswerken was de Zwinlaan voor het verkeer afgesloten.