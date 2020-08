Brand in appartementsgebouw snel onder controle Mathias Mariën

28 augustus 2020

15u53 0 Knokke-Heist Vrijdagmiddag omstreeks 12 uur is brand uitgebroken in een appartementsblok in de Piers de Raveschootlaan in Knokke-Heist.

De brand ontstond in de technische ruimte van de lift op de bovenste verdieping van het gebouw en ging gepaard met nogal wat rook. De brandweer had de brand aan de liftinstallatie snel onder controle. Vermoedelijk is een kortsluiting in de elektriciteitskast de oorzaak van de brand.

De schade valt mee en niemand geraakte gewond. Tijdens de bluswerken was de Piers de Raveschootlaan deels afgesloten voor het autoverkeer.