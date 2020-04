Bouwwerken aan nieuwe ‘inkom’ Knokke gaan van start Mathias Mariën

13 april 2020

11u14 0 Knokke-Heist In opdracht van het Autonoom Gemeentebedrijf Knokke-Heist start Immobel, projectontwikkelaar van Crown -een kwalitatief hoogstaand nieuwbouwproject aan het Pastoor Opdedrinckplein - binnenkort zijn bouwactiviteiten.

De residentie beschikt over 43 appartementen met bijhorende terrassen of tuin, een ondergrondse parkeergarage, en een gelijkvloers handelspand dat onder het beheer van AGSO zal worden geëxploiteerd. Op donderdag 16 april wordt gestart met de sloop van de woning in de Paul Parmentierlaan 9. Op maandag 20 april start de aannemer met plaatsen van de Berlinerwand voor het graven van de bouwput. Met het project krijgt Knokke als het ware een nieuwe ‘inkom’.