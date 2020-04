Bouwstop in Knokke-Heist wordt deze zomer fiks ingekort: “Bouwsector de kans geven om achterstand in te halen” Mathias Mariën

14 april 2020

10u25 0 Knokke-Heist De bouwstop in Knokke-Heist zal deze zomer fiks ingekort worden. Dat heeft het college van burgemeester en schepenen beslist. “Op deze manier willen we de bouwsector de kans geven om hun achterstand door de coronacrisis weer in te halen", klinkt de motivatie. Ondertussen worden de grote werven in de kustgemeente langzaamaan weer opgestart.

De zomervakantie van 1 juli tot 31 augustus is traditioneel de periode waarin geen enkele bouwactiviteit mag plaatsvinden in Knokke-Heist. De voorbije weken heeft de bouwsector echter een fikse achterstand opgelopen en de kans is groot dat die de komende weken nog verder zal oplopen. Daarom namen ze in de badplaats de beslissing om de bouwstop in te korten. “Die wordt deze zomer beperkt van 17 juli tot 17 augustus”, bevestigt het gemeentebestuur. Eerder had werkgeversorganisatie VOKA al gevraagd aan alle kuststeden om een versoepeling van de bouwstop in te lassen. Daar gaan ze in Knokke-Heist nu - deels - op in.

Andere werven

De komende tijd zullen de openbare werken in Knokke-Heist overigens met mondjesmaat weer opgestart worden. Het gaat in de eerste plaats om grote werven zoals ter hoogte van de doortocht Heist, Duinbergenlaan en de Elizabetlaan/Burgemeester Frans Desmidtplein. “Al is er nog een beperkte activiteit opgelegd binnen de voorwaarden van de social distancing", benadrukken ze bij het gemeentebestuur. De heropstart betekent evenwel niet dat alles opnieuw even vlot zal verlopen als voorheen. Op alle werven zijn ook andere partijen betrokken, zoals het Agentschap Wegen en Verkeer en nutsbedrijven, die de gemeentelijke dienst Openbaar Domein nog niet op de hoogte hebben gebracht wanneer zij hun taken kunnen hervatten. “Concreet betekent dit dat iedere werf elk moment weer kan stilvallen bij gebrek aan een noodzakelijke schakel bij de verdere heraanleg”, klinkt het. Bovendien kan niet op elke werf het werk hervat worden zolang de federale maatregelen van kracht zijn. Op de Zeedijk van Heist ter hoogte van het Vissershuldeplein kan de aannemer de werken bijvoorbeeld niet organiseren zodat de social distancing gerespecteerd wordt.

Stadhuis Heist

Dat niet alle werken grote hinder oplopen door de coronacrisis, werd trouwens bewezen aan het oud stadhuis in Heist. De voorbije weken gingen de afbraakwerken daar gewoon verder, omdat de gevraagde afstandsregels probleemloos gehandhaafd kon worden. Die afbraakwerken zijn nu helemaal achter de rug, waardoor een stukje geschiedenis van Knokke-Heist definitief is afgebroken.