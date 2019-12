Bouw van polyvalente fuifzaal met prijskaartje van 5,5 miljoen euro start begin 2020 Mathias Mariën

18 december 2019

11u31 5 Knokke-Heist Begin 2020 wordt in Knokke-Heist gestart met de aanleg van de nutsvoorzieningen voor de bouw van de nieuwe fuifzaal Ravelingen 3.0 in de Koudekerkelaan, naast het treinstation en recht tegenover het Boerenhof. “De bouw van een nieuwe feestzaal is een eerste impuls om de stationsomgeving van Heist nieuw leven in te blazen”, zegt het gemeentebestuur.

Met een prijskaartje van zo’n 5,5 miljoen euro, moet de nieuwe Ravelingen één van de paradepaardjes worden van Knokke-Heist. “Het kloppend hart van Heist”, werd eerder al gezegd. Omdat op de huidige locatie het nieuwe gemeenschapshuis wordt opgetrokken, moest de fuifzaal onder de sloophamer. Het gemeentebestuur besloot daarop om een nieuwe, polyvalente zaal op te trekken. Die zal vooral gebruikt worden voor de ‘harde’ recreatie zoals optredens en fuiven. Dat betekent echter niet dat er geen ontmoetingsplaats meer zal zijn voor bijvoorbeeld kaarters of info-avonden. Het ‘zachte’ gebruik zal in de toekomst mogelijk zijn in het nieuw op te trekken Community House op het Maes en Boereboomplein.

Parkomgeving

Ravelingen 3.0 zal de feestzaal bij uitstek worden in Heist, waar heel wat grote fuiven en festiviteiten kunnen plaatsvinden. Er is een polyvalente zaal voorzien met een netto-oppervlakte van 600 m², exclusief de nodige ruimte voor sanitair, ticketverkoop, berging, leveren van goederen en het mogelijk maken van een praktische op- en afbouw. “Het is bovendien de bedoeling om in het nieuwe volume enkele repetitieruimtes onder te brengen voor lokale muziekgroepen.De bouw van een nieuwe feestzaal is een eerste impuls om de stationsomgeving nieuw leven in te blazen”, zegt het gemeentebestuur. Het komt op een perceel tussen de Koudekerkelaan en de spoorbedding. In de toekomst zal ze aansluiten op de parkomgeving die de gemeente wenst te realiseren tussen de Heistlaan en de Koudekerkelaan.

Werken

In de eerste week van januari 2020 worden de eerste werken aangevat aan de nutsleidingen. Deze werkzaamheden staan tot en met 20 februari 2020 gepland. Voor de duur van deze werken is er enkel éénrichtingsverkeer mogelijk tussen het Stationsplein en de Heistlaan en dit in de richting van de Heistlaan. Fietsers en voetgangers kunnen plaatselijk enkel gebruikmaken van het fiets- en voetpad langs de zijde van het Boerenhof. “Het project Ravelingen 3.0 - onder het motto ‘derde keer goede keer’, zonder afbreuk te doen aan de visie en de verdiensten uit het verleden, is een unieke kans om weer een flinke stap voorwaarts te zetten met een gebouw aangepast aan de noden van vandaag en morgen. Bedoeling is dat carnaval 2021 kan plaatsvinden in de nieuwe infrastructuur naast het treinstation”, besluit het gemeentebestuur. Tot die tijd worden de fuiven georganiseerd in Het Verzet aan het Duinenwatermeer.