Exclusief voor abonnees Boetes en verbod op muziek sluitstuk van jarenlange strijd tegen overlast: deze 10 maatregelen nam Knokke al om grandeur te garanderen Mathias Mariën

12 september 2019

08u27 0 Knokke-Heist Knokke-Heist werkt volop aan een kwaliteitsplan om te vermijden dat de zomermaanden in de badplaats in de toekomst opnieuw uit de hand lopen. Het gemeentebestuur spreekt deze zomer over een ‘circus’ en wil de grandeur van Knokke in ere houden. Het verbieden van muziek in strandbars en het uitdelen van boetes aan wie in bloot bovenlijf door de straten loopt, zijn niet de eerste maatregelen die genomen worden. De voorbije jaren werden al 10 stappen ondernomen om Knokke-Heist in ere te houden.

Wie de gedragscode in de kustgemeente niet naleeft, riskeert vanaf volgende zomer boetes tot 250 euro. “Met deze ingrepen willen we de kwaliteit van de uitstraling van Knokke-Heist garanderen. Want anders stuikt ons visitekaartje, en dus ons businessplan, helemaal in elkaar”, zegt schepen voor Toerisme Anthony Wittesaele (GBL). Het gemeentebestuur is al lange tijd bezig met haar imago en ondernam daarom al diverse stappen. Een overzicht.

Weg met de ‘frigoboxtoerist’

Wellicht hét bekendste voorbeeld: begin jaren ’90 bande burgemeester Leopold Lippens toeristen van zijn strand die met een frigobox vol eten en drank richting Knokke-Heist afzakten. “Tiens, ‘t is goe weer, zeggen ze en ze steken bobonne, bompa, de kinderen en de honden in de auto en rijden naar zee. Ze stoppen in een villawijk, vreten hun koelbox leeg, gooien hun papieren en bananeschillen op de grond”, vertelde Lippens ondertussen bijna dertig jaar geleden. Het was toen al duidelijk dat hij liever wat exclusiever volk richting zijn gemeente zag komen. Het woord ‘frigoboxtoerist’ was meteen geboren. Korte tijd later maakte de graaf wel duidelijk niks tegen die mensen te hebben. “Maar enfin, ik heb toch eens een nieuw woord uitgevonden”, zei hij daarop met een kwinkslag.

