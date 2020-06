Boek om 3 uur ‘s nachts binnenbrengen bij de bib? Dat kan dankzij slimme inleverbus Mathias Mariën

19 juni 2020

08u18 0 Knokke-Heist De bibliotheek van Scharpoord in Knokke-Heist pakt uit met de eerste slimme inleverbus. Klanten kunnen hun materiaal nu 24 uur op 24 afleveren in de digitale bus.

Voor de medewerkers van de bib is het alvast een fikse aanwinst. In de oude bus werden boeken, cd’s en dvd’s gewoon gedropt en vervolgens manueel verwerkt. Alles moest eerst ingescand worden door het personeel vooraleer het materiaal terug in de rekken geplaatst werd. Dat is nu dus verleden tijd. Vooraleer de boeken in de gleuf belanden, worden ze door de klant gescand. Het personeel hoeft ze dus enkel opnieuw in de rekken te plaatsen.

Cultuurschepen Annie Vandenbussche (GBL) ging het systeem alvast testen. Ze had de eer om de eerste boeken officieel af te leveren in de elektronische bus. De bib in Scharpoord is voortaan ook uitgerust met een gloednieuw zelfuitleenstation met handige scantoestoestellen en betaalautomaat met elektronisch betalen.