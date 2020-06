Bloemenkunst van internationaal bloemenhuis siert deze zomer handelskern van Knokke-Heist Mathias Mariën

10 juni 2020

10u47 1 Knokke-Heist De handelskernen van Knokke-Heist zullen deze zomer aangekleed worden met florale kunstwerken van het internationale bloemenhuis Daniel Ost, volgens het Amerikaanse CBS News ’s werelds grootste ‘flower designers’. Het project ‘Zoete Bloemen’ moet de plaatselijke handel en horeca mee ondersteunen.

De bloemenkunstwerken worden geplaatst op verschillende drukke locaties binnen de handelskern. Knokke-Heist gaat alvast de samenwerking aan met een grote naam. Als hofleverancier verzorgen Daniel en Nele Ost de florale designs op de huwelijksfeesten van het Belgische koningshuis. Zelfs de koninklijke en keizerlijke families van Abu Dhabi, Saudi-Arabië en Japan doen op hen beroep. Hun werk voor luxemerken als Shiseido, Laurent Perrier, Christie’s en Dries Van Noten zijn te bewonderen van Kyoto tot Las Vegas. “Door samen te werken met deze internationale topkunstenaars voegen we een extra dimensie toe aan het fleurige gebeuren in onze gemeente”, zegt het gemeentebestuur.

Indrukwekkende bloemenkunst

De moderne bloemenkunst wordt een eyecatcher in het handelsgebied voor inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers. Zo wil het gemeentebestuur de tijd die men doorbrengt in de belangrijkste winkelstraten verhogen, benadrukt het de gezellige sfeer én zorgt het voor een aangename winkelervaring. “Zonder een strikte looplijn aan te houden, ontstaat er op deze manier toch een onopvallend wandelparcours dat wandelaars van de Lippenslaan tot in de Sparrendreef lokt”, zegt het gemeentebestuur. Op die manier wordt -zoals eerder beloofd - groen in het straatbeeld gebracht en zorgt de gemeente voor een unieke beleving deze zomer. Zullen al zeker te zien zijn: een opvallende groene golf op het Lichttorenplein, abstracte piramides op het Driehoeksplein, een magisch-mooi portaal aan het begin van de Antoine Bréartstraat, een groenvolume op de Emile Verhaerenlaan, een met bloemenladders aangeklede baliezaal op de Zeedijk en een eye-catcher langs de Dumortierlaan.

Reeks maatregelen

De bloemenkunst past binnen een reeks maatregelen die Knokke-Heist neemt om de zomermaanden extra aantrekkelijk te maken voor dagjestoeristen en eigen inwoners. Zo wordt op verschillende plaatsen street-art voorzien, komt er een rollerskatepiste uit de jaren ‘50 én kunnen mensen een uniek toiletbezoek beleven op het Lichttorenplein. Verder komt er ook een outdoor Cartoonfestival en worden op De Wandelaar - de bekende boulevard in Duinbergen - drie levensgrote kunstwerken geplaatst van Dries Boutsen.