Blijf in conditie met de Outdoor Gym op Lakeside Paradise Mathias Mariën

22 april 2020

09u31 1 Knokke-Heist Veel wandelaars en joggers vinden momenteel hun weg rond het Duinenwatermeer in Knokke-Heist. In samenwerking met de sportdienst installeerde Lakeside Paradise vorig jaar een outdoor Gym rond het meer. Die komt nu goed van pas.

Het betreft telkens 2 toestellen op veilige corona-afstand van elkaar waarop iedereen naar eigen kunnen een simpele work-out kan uitvoeren. Afhankelijk van het aantal herhalingen of gespendeerde tijd kunnen deze lichaamsoefeningen best wel pittig zijn. “Belangrijk is dat iedereen hier gratis gebruik kan van maken” vertelt Frank Vanleenhove van Lakeside Paradise. “In deze coronaperiode trek je best ook handschoenen aan om de toestellen te bedienen. Nadien handen goed wassen blijft uiteraard een aanrader. Wij geven dagelijks de plantjes water op het terras van Lakeside Paradise en we merken dat er toch veel mensen alleen of met twee hier gebruik van maken, jong en minder jong. De overheid raadt aan in beweging te blijven buiten, dus in feite perfect tijdens de wandeling of jogging om even alle spieren los te gooien” aldus Frank.