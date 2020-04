Bijkomende Swarovskikijkers in het Zwin Natuur Park Mathias Mariën

Door de coronamaatregelen is het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist nog steeds niet toegankelijk voor het publiek. Achter de schermen zijn de provinciemedewerkers echter druk in de weer om de infrastructuur weer klaar te stomen voor de heropening van zodra de Nationale Veiligheidsraad dit toelaat.

Zo zijn er nog twee Swarovskikijkers bijgekomen, één aan de kijkhut met zicht op de broedeilanden en een ander met zicht op de Zwinvlakte. Het Zwin had in februari al de eer om als eerste in België de gloednieuwe Swarovski-kijker ST VISTA te mogen plaatsen. De Swarovski-kijker is de enige die zo’n robuuste en waterdichte constructie heeft, waardoor deze het hele jaar door kan buiten staan. De kijker heeft een focus van 30 meter tot oneindig, maar met constant scherp beeld, ideaal dus om de prachtige natuur van dichtbij te beleven.