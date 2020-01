Bibliotheek zet in op gepersonaliseerde leestips Mathias Mariën

14 januari 2020

06u54 0 Knokke-Heist Leden van de bibliotheken van Knokke-Heist die op zoek zijn naar leestips, kunnen sinds dit jaar terecht bij ‘Mijn Leestipper’. Hiermee geeft de bib aan haar leden die dit willen leessuggesties op maat.

Inschrijven kan door te surfen naar mijnleestipper.bibliotheek.be en daar in te loggen met jouw Mijn Bibliotheek-profiel. De eerste keer dat je dat doet, zal je een aantal vragen moeten beantwoorden zodat het systeem zicht krijgt op jouw leesprofiel. Dat profiel zal er samen met jouw leengeschiedenis voor zorgen dat je leestips aangeboden krijgt die aan jouw smaak beantwoorden. Je kan je profiel achteraf nog beter afstellen als dat nodig zou zijn. Mijn Leestipper is er voor alle leners van 14 tot 104 jaar en tipt Nederlandstalige fictieboeken die in de collectie van de bib zitten.

Je krijgt elke maand nieuwe gepersonaliseerde leestips. Als je dat wil, brengt Mijn Leestipper je ook via e-mail op de hoogte van de nieuwe suggesties die voor jou klaarstaan. Die leestips worden gepresenteerd volgens bepaalde rubrieken: trending, nieuw, op basis van een eerder gelezen boek of volgens een “thema van de maand”. Per rubriek krijg je een vijftal leestips aangeboden.

Mijn Leestipper houdt rekening met de boeken die je eerder al leende. Om dat te kunnen moet je jouw leenhistoriek wel geactiveerd hebben in Mijn Bibliotheek. Hoe vroeger je dat doet/deed, hoe minder boeken je aangeraden krijgt die je eventueel al gelezen hebt.