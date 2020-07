Bezoek aan Sincfala gratis in juli en augustus Mathias Mariën

01 juli 2020

08u57 0 Knokke-Heist Sincfala, het Museum van de Zwinstreek in de Pannenstraat in Heist, is opnieuw open. Dit gebeurt wel op een nieuwe manier: met minder mensen tegelijk in het museum en extra voorzorgsmaatregelen. Ook is voor iedereen een starttijd noodzakelijk. Goed om weten: tijdens de maanden juli en augustus is het museumbezoek gratis.

Om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen en het aantal bezoekers te beperken, werkt het museum tijdelijk met een reservatiesysteem. Elke 15 minuten kan een ‘bubbel’ van maximum 10 personen het museum bezoeken. De medewerkers vragen bezoekers om de voorschriften te volgen inzake het gebruik van ontsmettende handgel, het respecteren van de 1,5 meter afstandsregel en het volgen van het aangeduide parcours in het museum.

Reserveren is verplicht en kan via de website www.sincfala.be, ter plaatse in het kantoor voor toerisme van Knokke of Heist of telefonisch op het nummer 050.53.07.30.