Bezielers For Freedom Museum vertellen over de bevrijding van Knokke Mathias Mariën

06 oktober 2020

12u25 0 Knokke-Heist Het culturele seizoen van Volksontwikkeling Knokke-Heist opent op vrijdag 9 oktober met een voorstelling om 14.30 en 20 uur. Danny en Freddy Jones brengen dan in het Cultuurcentrum Scharpoord ‘De bevrijding en het For Freedom Museum’.

Danny en Freddy Jones, bezielers van het For Freedom Museum getuigen, over de veldslag om de Zwinvlakte. Die strijd is bepalend geweest voor het einde van WO II in en rond Knokke-Heist en de regio. Beide broers geven een boeiende presentatie over het waarom, hoe en door wie de veldslag om de Zwinvlakte gevoerd werd. Wij werden niet alleen door Canadezen bevrijd, en bovendien werd de Duitse bezetter door veel gebundelde krachten verslagen. Er vielen veel slachtoffers onder de soldaten en burgers.

Film over bevrijding van Knokke

Als zonen van een Britse bevrijder tonen Danny en Freddy ook een film over de bevrijding van Knokke op Allerheiligen 1 november 1944, waarop tal van Knokke-Heistenaren herkenbaar zijn. Ten slotte belichten Danny en Freddy hun passie voor het For Freedom Museum met het ontstaan en de plannen voor de toekomst.

Verplichte reservatie

Voor deze voorstelling reserveer je met de gezinskaart Volksontwikkeling in het Cultuurcentrum Scharpoord. Reservatie van genummerde toegangskaarten is verplicht. Het aantal plaatsen beperkt. Losse kaartjes kunnen ook aangekocht worden. Digitale reservatie is niet mogelijk. De coronamaatregelen worden gerespecteerd met het dragen van een mondmasker, ontsmetten van de handen en het bewaren van voldoende afstand.