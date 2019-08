Bezenderde ooievaars zijn samen hun trektocht naar het zuiden gestart: “Vliegen tot 102 kilometer per dag”



Mathias Mariën

23 augustus 2019

11u31 0 Knokke-Heist De drie jonge ooievaars die enkele weken geleden een zender kregen in het Zwin in Knokke, hebben hun vleugels uitgeslagen en zijn samen hun tocht naar het zuiden begonnen. Op de gegevens van de zenders is te zien dat de ooievaars op woensdag 21 augustus het natuurreservaat hebben verlaten. Inmiddels bevinden ze zich al in Noord-Frankrijk, in de Somme.

“Sinds midden augustus maakten de drie ooievaars geregeld vluchten van 15 tot 20 kilometer”, klinkt het binnen het Zwin. “Die gingen verschillende richtingen uit, zowel naar het noorden – over de grens naar Nederland – als naar het zuiden, richting Lissewege. In de buurt van Lissewege verbleef een grotere groep ooievaars, waarbij er vermoedelijk nog andere vogels van het Zwin aanwezig waren.” Om te overnachten, keerden ze meestal terug naar hun vertrouwde nest aan de ooievaarstoren in het Zwin Natuur Park.

Start trektocht

Op woensdag 21 augustus was het dan zover: na een laatste nacht in het Zwin Natuur Park zijn de drie bezenderde ooievaars samen richting het zuiden vertrokken. De weersomstandigheden waren de jongste dagen niet optimaal om de vlucht in te zetten, maar met het mooie nazomerweer, met veel zon en weinig wind, is er veel warme lucht aanwezig. “Deze warme lucht is voor een ooievaar ideaal om op te stijgen en makkelijker om met die enorme vleugels naar het zuiden te zweven”, klinkt de uitleg. “Langzaamaan leren de ooievaars hoe ze het best gebruikmaken van opstijgende warme lucht en hoe ze van warme luchtbel naar warme luchtbel kunnen zweven. Hoe beter ze dit kunnen, hoe veiliger en sneller ze naar het zuiden geraken.”

De drie ooievaars vlogen, of zweefden, woensdag 102 kilometer ver en hielden halt in Noord-Frankrijk, nabij Aire-sur-la-Lys. Daar verbleven ze even vlak bij een afvalverwerkingsplaats om voedsel te zoeken. “Ooievaars zijn nu eenmaal alleseters en zelfs schrokoppen”, laat het natuurreservaat weten. “Voedsel zoeken op vuilnisbelten is niet ideaal en houdt ook gevaren in, want gif en plastic zijn een belangrijke doodsoorzaak bij ooievaars, die dikwijls vuilnisbelten of stortplaatsen bezoeken.” Vervolgens trokken ze verder zuidwaarts. Donderdagavond zijn ze aangekomen in de Somme, waar de kans groter wordt dat ze andere ooievaars tegenkomen om samen verder te trekken. Waar de jonge ooievaars zich bevinden, kan gevolgd worden op www.zwin.be/nl/operatie-ooievaars.

Doel

Het opzet van het zenderproject is om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van ooievaars uit het Zwin Natuur Park in ruimte en tijd, ook in functie van veranderende leefomstandigheden van de vogels. Het leert ons welke trekroutes de ooievaars nemen, waar ze overwinteren en het zal ook inzichten geven in de uitdagingen waarmee de vogels te maken krijgen. Het gaat om heel lichte zenders met een gewicht van 25 gram. Dat is minder dan één procent van het gewicht van de ooievaars.