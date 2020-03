Bewoners woon-zorgcentrum maken kennis met technologische snufjes dankzij aankoop belevenistafel Mathias Mariën

09 maart 2020

11u58 0 Knokke-Heist Goed nieuws voor de senioren van WZC De Noordhinder in Knokke-Heist: vanaf nu beschikt het zorgcentrum definitief over een eigen belevenistafel.

Bewoners, familie, medewerkers, vrijwilligers kwamen samen in De Noordhinder om te klinken op de aankoop van het technologisch snufje. Zorgmanager Johan Verfaillie gaf in zijn speech weer hoe dit samen met de Lions Club tot stand is gekomen. Daarna was het aan voorzitter Kathleen van der Hooft en voorzitter van Lions Club Benoit Beernaert om de tafel te onthullen. De werking van de belevenistafel werd vervolgens via een demonstratie aan de senioren voorgesteld. “Door de ruime toepassingsmogelijkheden kunnen alle bewoners van deze recreatieve en revalidatietool genieten”, zegt de zorgmanager.

De bewoners maakten vorig jaar al kennis met de belevenistafel. Een staaltje moderne technologie in de vorm van een verplaatsbare, rolstoelvriendelijke tafel die op elke gewenste plek neergezet kan worden. De mogelijkheden van zo’n tafel zijn groot. De belevenistafel biedt ontspanning, maar kan ook ingezet worden voor communicatie, reminiscentie en geheugentraining. Het betekent een mooie aanvulling op een gevarieerde dagbesteding voor de bewoners. Na vele inzamelacties en dankzij de steun van de Lions Club Knokke-Heist, kon de belevenistafel aangekocht worden.